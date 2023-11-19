Макс Ферстаппен сравнялся с Феттелем по победам в Формуле 1

Макс Ферстаппен сравнялся с Феттелем по победам в Формуле 1Getty Images / Red Bull Content PoolТрёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен вышел на третью строчку по количеству побед, которую теперь делит со своим предшественником в Red Bull Себастьяном Феттелем.