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Состояние Трампа увеличилось на $2,7 млрд после выборов 2024 года

Состояние Трампа увеличилось на $2,7 млрд после выборов 2024 года

Состояние президента США Дональда Трампа достигло около $7 млрд, увеличившись на $2,7 млрд по сравнению с оценкой Forbes на момент победы на выборах 2024 года.

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