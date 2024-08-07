Трансляция, которую сейчас показывают онлайн. Иранское телевидение прямо сейчас запустило трансляцию с камер городов Израиля.
Иранское ТВ запустило трансляцию с камер городов Израиля
Комментарии
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Natalija Osminina
Марков как всегда не догоняет. Неужели не очевидно, для чего приехал Шойгу? Россия не может предотвратить большую войну на БВ. Да и не хочет. Она ей выгодна - в этом её спасение. Потому что война на БВ заставит США бросить Украину, как они бросили Афганистан. России нужно, чтобы война на БВ началась, и при этом нужно, чтобы она кончилась поражением США и, соответственно, Израиля. И для этого Россия поможет Ирану всем, что только у нее есть. А большая война на БВ будет в любом случае-её не избежать. И не важно, что США против войны на БВ. Но они не могут остановить Нетаньяху, которого на войну толкает Лондон. Потому что Лондон хочет остабить США. Лондон подзуживает Израиль, а помогать Израилю все равно придется США)).
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18 час.
ХА
Харченко Александр
Какой Лондон, это такая же шавка США, как и Европа, о чем речь, а что помощь нужна персам, так это точно
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12 час.
Natalija Osminina
Так Лондон же сейчас самый страшный враг демократов. Лондон организовал и дело Скрипалей, которое дало возможность Трампу ввести самые жесткие санкции на Россию. Потом Борис Джонсон (представитель клана Лондона) вместе с Трампом поделили Европу и Украину (мысленно)). И тут пришел Байден и заявил, что это всё ЕГО.)) Пришлось Лондону участвовать и в подрыве Северных потоков, и в покушении на Раиси. И заставить Зеленского нарушить Стамбульские договоренности. И именно Борис Джонсон заставляет воевать Зеленского до "последнего украинца", а Нетаньяху развязывать войну на БВ. И все только для того, чтобы не дать корпорациям Байдена зайти на Украину, чтобы оставить её для себя и Трампа. И Нетаньяху он заставляет, развязывая войну, оттягивать её на восток от Украины.. Потому что Лондон поставил на Трампа, как и Орбан.
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11 час.
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