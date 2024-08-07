Иранское ТВ запустило трансляцию с камер городов Израиля

Natalija Osminina

Марков как всегда не догоняет. Неужели не очевидно, для чего приехал Шойгу? Россия не может предотвратить большую войну на БВ. Да и не хочет. Она ей выгодна - в этом её спасение. Потому что война на БВ заставит США бросить Украину, как они бросили Афганистан. России нужно, чтобы война на БВ началась, и при этом нужно, чтобы она кончилась поражением США и, соответственно, Израиля. И для этого Россия поможет Ирану всем, что только у нее есть. А большая война на БВ будет в любом случае-её не избежать. И не важно, что США против войны на БВ. Но они не могут остановить Нетаньяху, которого на войну толкает Лондон. Потому что Лондон хочет остабить США. Лондон подзуживает Израиль, а помогать Израилю все равно придется США)).