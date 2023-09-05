Дарьенский разрыв: 50 километров джунглей, из-за которых между Южной и Северной Америкой нельзя проехать на машине

TRENDYMENАвто-мотоПодписатьсяДарьенский разрыв: 50 километров джунглей, из-за которых между Южной и Северной Америкой нельзя проехать на машинеМежду Панамой и Колумбией находится участок дикой природы с неприкосновенными болотами и вековыми джунглями.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииМаксим Маркини правильно: нечего лазить ..Ответить17 час.Владимир ЕвтушенкоПросто на дорогу нужны деньги, а выделять их никто не хочет. Вот и нагоняют жути.Ответить17 час.Элеонора КоганДа,трудно преодолеть эти джунгли.Ответить10 час.
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