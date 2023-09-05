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Дарьенский разрыв: 50 километров джунглей, из-за которых между Южной и Северной Америкой нельзя проехать на машине

Дарьенский разрыв: 50 километров джунглей, из-за которых между Южной и Северной Америкой нельзя проехать на машине

Между Панамой и Колумбией находится участок дикой природы с неприкосновенными болотами и вековыми джунглями.

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Комментарии
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Максим Маркин
и правильно: нечего лазить ..
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17 час.
Владимир Евтушенко
Просто на  дорогу  нужны  деньги, а выделять их никто не хочет. Вот и нагоняют жути.
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17 час.
Элеонора Коган
Да,трудно преодолеть эти джунгли.
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10 час.

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