Политика как она естьПолитика«Мы не можем жить во вражде» Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть? Фото: Globallookpress.com Команда президента Украины Владимира Зеленского продолжает устранять политических конкурентов.Вернуться к статье166НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьООолег олейникВстречи Путина и Зельки не может быть в принципе !!! После личного публичного , громогласного оскорбления Путина на 30-летии на марше независимости Украины воинским отрядом , что не могло быть без разрешения руководства и не было осуждено публично Зелькой - ни о какой встрече быть не может !!! Это что бы потом весь мир насмехался над президентом России ! Путин такие вещи никому не прощает , но всё помнит ! Это оскорбление будет постоянно висеть над столом , сидящих напротив друг друга !!!Tania ЕременкоПутин не должен встречаться с предателем, лжецом и убийцей родного народа, артист Зе берет в плен русских и потом обменивает их на убийц бандеровцев. Путин - мудрый Президент, он не сделает ошибку, чтобы этот клоун снова , заработав очки на этой встрече, сел вторично на трон и окончательно погубил Украину.Дмитрий ДемочкинКакого родного народа?)))))) Ничего плохого Зеля родному народу не делал. И по всей видимости, убежит после срока к своим!Tania ЕременкоИ вам пора.Михаил АбросимовВ Израиль?Борис ЛеонтьевРешают с хозяином а не с холопом и шутом.Павел ККакой диалог с мыльным пузырем?IAIness AarteeОн не может понять, что на международной сцене он не режиссёр , провинциальный актёришка!Борис ЛеонтьевОн вообще-то думает что на мировой сцене он продюсер. :о))ИИИван Ивановсколько десятилетий взращивалось так называемое украинство и русофобия ? И сколько времени потребуется что бы развернуть этот процесс вспять?IAIness AarteeДоговариваться не с кемНадеждаО чем говорить Путину с трусом и лжецом, который ради удержания власти готов врать без зазрения совести!(IAIness AarteeИ предать любого, чтоб удержаться у власти!ВТВладимир ТихомировПусть ползёт на коленях...Зоя БобковаМеня тут очень рассмешило, что Украина объявила САНКЦИИ России. То ли мы дожили, то ли они обнаглели. Как с ними договариваться и зачем, если Зеленскому не жаль своего народа, готов его заморозить, , лищь бы насолить побольше России.ГБГеннадий БирюковСближение Украины и России в ближайшее время невозможно по очень многим причинам внутренней ситуации в обеих странах и международного положения. США не позволят этого сделать. Раскол достиг слишком больших размеров и продолжает расти.Комментировать
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