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Испания вырвала победу над Бельгией (2:1) на 88-й. В лайве на испанцев давали 4.00

Испания обыграла Бельгию (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2026. Решающий мяч на 88-й минуте забил Микель Мерино.

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