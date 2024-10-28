Сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин рассказал, что большое количество жителей Украины поддерживают Россию и желают ее победы, однако у них нет возможности высказывать свои взгляды, сообщает РИА Новости.
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