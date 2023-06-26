Царьград

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Свет пропал у жителей центра Читы и в пригородных СНТ из-за аварии

Свет пропал у жителей центра Читы и в пригородных СНТ из-за аварии

Подачу электричество планируют возобновить к часу дня.Аварийное отключение электричества произошло утром 26 июня в некоторых домах в центре Читы и пригородных садовых некоммерческих товариществах, сообщили в забайкальском филиале «Россети Сибирь».

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