Свет пропал у жителей центра Читы и в пригородных СНТ из-за аварии

Подачу электричество планируют возобновить к часу дня.Аварийное отключение электричества произошло утром 26 июня в некоторых домах в центре Читы и пригородных садовых некоммерческих товариществах, сообщили в забайкальском филиале «Россети Сибирь».
Подачу электричество планируют возобновить к часу дня.Аварийное отключение электричества произошло утром 26 июня в некоторых домах в центре Читы и пригородных садовых некоммерческих товариществах, сообщили в забайкальском филиале «Россети Сибирь».
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