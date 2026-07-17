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Сорванная помолвка, кресло депутата и слухи о конфликтах с SHAMAN: как сейчас живет 43-летний Родион Газманов

Сорванная помолвка, кресло депутата и слухи о конфликтах с SHAMAN: как сейчас живет 43-летний Родион Газманов

В свои 43 года сын народного артиста России Родион Газманов успел кардинально изменить жизнь: он оставил карьеру успешного финансиста ради сцены, пережил сорванную помолвку, а недавно занялся политикой и стал депутатом.

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