Ваши данные с Резерв+ будут доступны чиновникам ЕС? Адвокат Виктория Драпайло отвечает

Действительно ли Европейская комиссия упомянула «Резерв+» в официальных рекомендациях? Как функционал военного приложения может быть интегрирован в миграционные процедуры стран ЕС? Означает ли это, что европейские чиновники получат доступ к данным украинских военнообязанных? И готовятся ли новые ограничения для украинцев, выезжающих в ЕС в рамках безвиза? Адвокат Виктория Драпайло в эфире ответила… Читать далее: https://prav.