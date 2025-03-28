WP: проект сделки по ресурсам выглядит как репарации Киева

Проект сделки с Соединёнными Штатами выглядит словно поражение в вооружённом конфликте с американской стороной с выплатой репараций, пишет The Washington Post со ссылкой на соответствующую жалобу украинского чиновника.
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