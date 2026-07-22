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«Я ни с кем не дружу»: почему Александр Домогаров ушел из Театра Моссовета и выбрал уединение

«Я ни с кем не дружу»: почему Александр Домогаров ушел из Театра Моссовета и выбрал уединение

Имя Александра Домогарова десятилетиями ассоциировалось с главными ролями в «Бандитском Петербурге» и «Графине де Монсоро», а сам он оставался одним из самых харизматичных актеров отечественного экрана.

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