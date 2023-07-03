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Учёные смоделировали обмен ядерными ударами между США и Россией и его последствия

Учёные смоделировали обмен ядерными ударами между США и Россией и его последствия

Ученые исследовательского института Future of Life смоделировали обмен ядерными ударами между Россией и США, а также их последствия, визуализировав процесс в формате короткого видео.

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