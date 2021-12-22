Капремонт начался в детском стационаре Усольской городской больницы

В детском стационаре Усольской городской больницы начался капремонт. Глава региона Игорь Кобзев посетил объект, лично проверил ход работ, еще в августе губернатор поручил дополнительно внести этот объект в программу модернизации, БСМП Ангарска.
В детском стационаре Усольской городской больницы начался капремонт. Глава региона Игорь Кобзев посетил объект, лично проверил ход работ, еще в августе губернатор поручил дополнительно внести этот объект в программу модернизации, БСМП Ангарска.
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