Собравший вокруг себя толпу Лавров оставил позади экс-комика: Глава МИД РФ взял верх на Генассамблее ООН

Закон и ПорядокПолитикаПодписатьсяСобравший вокруг себя толпу Лавров оставил позади экс-комика: Глава МИД РФ взял верх на Генассамблее ООНВторой день саммита Генассамблеи ООН был посвящен миру и безопасности, а так же взаимоотношениям делегаций.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЗинаида АнтонцеваДоклад Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН вызывает восхищение.Ответить6 час.Понять и проститьСтарая школа👍Ответить5 час.Галина УстиноваОшибка в тесте автора. Не "сыронизировали" А " с иронизировали"Ответить5 час.
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