Закон и Порядок

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Собравший вокруг себя толпу Лавров оставил позади экс-комика: Глава МИД РФ взял верх на Генассамблее ООН

Собравший вокруг себя толпу Лавров оставил позади экс-комика: Глава МИД РФ взял верх на Генассамблее ООН

Второй день саммита Генассамблеи ООН был посвящен миру и безопасности, а так же взаимоотношениям делегаций.

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Комментарии
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Зинаида Антонцева
Доклад Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН вызывает восхищение.
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6 час.
Понять и простить
Старая школа👍
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5 час.
Галина Устинова
Ошибка в тесте автора. Не &quot;сыронизировали&quot; А &quot; с иронизировали&quot;
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5 час.

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