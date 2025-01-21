СФР анонсировала новую выплату в 12 тысяч рублей для неработающих жителей Новосибирска Юлия ЧелкановаСогласно последним данным, представленным в Пенсионном фонде России (СФР), неработающие жители Новосибирска могут рассчитывать на новую выплату в размере 12 тысяч рублей.