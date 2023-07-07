Мужчину зарезали на северо-западе Москвы, сообщает управление Следственного комитета РФ по столице. По данным ведомства, в ночь на 7 июля в квартире жилого дома по улице Лодочной в Москве обнаружили тело 47-летнего мужчины с ножевыми ранениями.