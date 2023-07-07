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Мужчину зарезали на северо-западе Москвы

Мужчину зарезали на северо-западе Москвы, сообщает управление Следственного комитета РФ по столице. По данным ведомства, в ночь на 7 июля в квартире жилого дома по улице Лодочной в Москве обнаружили тело 47-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

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