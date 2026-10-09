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Врач Кондрахин объяснил, почему осенью может повышаться артериальное давление

Врач Кондрахин объяснил, почему осенью может повышаться артериальное давление

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что осенью артериальное давление может повышаться из-за сокращения светового дня, изменений рациона и снижения физической активности.

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