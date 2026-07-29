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С 2022 года на Украине похищено почти 800 тысяч единиц оружия и боеприпасов

С 2022 года на Украине похищено почти 800 тысяч единиц оружия и боеприпасов С начала конфликта в 2022 году и по май включительно в нынешнем на Украине пропал.

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