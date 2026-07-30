Союз композиторов России объявил участников «Композиторских резиденций»

Союз композиторов России объявил участников нового сезона программы «Композиторские резиденции». В 2026–2027 годах российские композиторы создают новые произведения по заказу театров, филармоний, хоровых коллективов и оркестров страны.
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