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Газета «Культура»

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Союз композиторов России объявил участников «Композиторских резиденций»

Союз композиторов России объявил участников «Композиторских резиденций»

Союз композиторов России объявил участников нового сезона программы «Композиторские резиденции». В 2026–2027 годах российские композиторы создают новые произведения по заказу театров, филармоний, хоровых коллективов и оркестров страны.

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