В феврале у ВСУ был 31 американский танк Abrams, теперь же в строю не более 15.
Бригада ВСУ «Магура» потеряла половину танков Abrams. Видео
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Особенно хорош тот, что на втором виде. С дымком... Его бы отбуксировать к посольству юсы, в Москву. Неплохо бы смотрелся на фоне их , резко вскочившей, озабоченности данным событием. Да и интерес потенциальеых покупателей этого металлолома, наверняка упал бы в разы.
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9 час.
Семен Демин
Американцы теряют только технику, а мы и технику, и людей, и союзников. Кто выиграл?
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3 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Уточните, пожалуйста, каких именно союзников потеряла Россия с 2022 года ?
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2 час.
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