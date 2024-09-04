Бригада ВСУ «Магура» потеряла половину танков Abrams. Видео

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Особенно хорош тот, что на втором виде. С дымком... Его бы отбуксировать к посольству юсы, в Москву. Неплохо бы смотрелся на фоне их , резко вскочившей, озабоченности данным событием. Да и интерес потенциальеых покупателей этого металлолома, наверняка упал бы в разы.