Nikkei: ЕС заключит партнерство с Токио и Сеулом на фоне договора России и КНДР

На фоне подписания Россией и Северной Кореей договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Евросоюз собирается заключить соглашение в сфере безопасности с Японией и Южной Кореей, утверждает газета Nikkei.
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