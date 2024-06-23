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Nikkei: ЕС заключит партнерство с Токио и Сеулом на фоне договора России и КНДР

Nikkei: ЕС заключит партнерство с Токио и Сеулом на фоне договора России и КНДР

На фоне подписания Россией и Северной Кореей договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Евросоюз собирается заключить соглашение в сфере безопасности с Японией и Южной Кореей, утверждает газета Nikkei.

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