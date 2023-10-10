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Чем болен кот Леопольд: психиатр Исаев рассказал об отклонениях у героев советских мультфильмов

Чем болен кот Леопольд: психиатр Исаев рассказал об отклонениях у героев советских мультфильмов

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. В честь праздника психиатр Руслан Исаев рассказал о психических расстройствах на примере всеми любимых героев из советских мультфильмов.

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