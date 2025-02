Моддер работает над переносом рассказа “Меньшее зло” в The Witcher 3: Wild Hunt Как ста...

Моддер работает над переносом рассказа “Меньшее зло” в The Witcher 3: Wild HuntКак стало известно, один из моддеров создает The Last Wish Project для The Witcher 3: WIld Hunt – модификация воссоздаст рассказ “Меньшее зло” Анджея Сапковского в игре.