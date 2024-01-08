Колокольцев наградил волгоградского полицейского за спасение подростка

Глава МВД России Владимир Колокольцев представил к награждению государственной медалью «За спасение погибавших» волгоградского участкового уполномоченного полиции Рената Хужахметова, который спас тонувшего в реке подростка, сообщает Министерство на своем сайте.
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