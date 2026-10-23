Женщинам, которые после развода целенаправленно внушают детям негативное отношение к отцам, могут сделать обязательными визиты к психологу.
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(обиженных людей-дети тут ни причём)
Так было так есть и так будет -это минталитет !!!!