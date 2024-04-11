Польша подняла в воздух самолёты из-за авиации России: Людей предупредили о шуме

Польша подняла в воздух свою авиацию. Причина в активности России.Как сообщает оперативное командование Вооружённых сил Польши, в воздух поднято несколько самолётов из-за "активности дальней авиации России".
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