Девушка Андрея Аршавина похвасталась дорогим кольцом с бриллиантом

В СМИ появились слухи, что 43-летний Андрей Аршавин готовится вновь жениться. Его возлюбленная, блондинка по имени Анна, недавно стала матерью, а на днях опубликовала загадочное фото с кольцом на безымянном пальце правой руки, сделанное во время прогулки по Удельному парку, недалеко от базы ФК «Зенит», где она работала до родов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии