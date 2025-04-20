В Колумбии заявили о сохранении контакта с РФ по ремонту Ми-17

Россия и Колумбия пока не нашли решение для ремонта вертолетов российского производства, которыми владеет Богота, но стороны остаются в контакте по этому вопросу, подтвердил «Известиям» посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра.
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