В "М.Видео-Эльдорадо" назвали топ-5 популярных игр 2025 года в России

"М.Видео-Эльдорадо" назвала топ-5 видеоигр для платформ PlayStation 5, Xbox и Nintendo Switch. Список составлен по итогам продаж в первом квартале 2025 года в магазинах и онлайн-каналах продаж компании, говорится в поступившем в "Газету.
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