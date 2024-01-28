В ФРГ зафиксирован рост популярности партии Сары Вагенкнехт

В Германии растет рейтинг партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость", которая может претендовать на прохождение в бундестаг и обгоняет по популярности Свободную демократическую партию, которая входит в коалиционное правительство канцлера Олафа Шольца.