Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Горелов
    Дрон вооруженный дубиной,бил всех по голове.🤣Reuters: 34 военн...
  • Александр Веревкин
    "Уроды боятЬся красоты!"... безграмотные уроды, три слова и ошибка! Позволю себе исправить: "Уроды не боятся быть без...Захарова раскрити...
  • Evgenija Palette
    Очередной "бессмертный афоризм"...Лукашенко укорил ...

В ФРГ зафиксирован рост популярности партии Сары Вагенкнехт

В ФРГ зафиксирован рост популярности партии Сары Вагенкнехт

В Германии растет рейтинг партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость", которая может претендовать на прохождение в бундестаг и обгоняет по популярности Свободную демократическую партию, которая входит в коалиционное правительство канцлера Олафа Шольца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх