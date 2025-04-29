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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батраков о задачах «Локо» на остаток сезона: «Надо дойти как можно дальше в Кубке, в идеале – победить. Это исправит общую ситуацию»

В среду «Локомотив» сыграет с «Ростовом» в матче 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

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