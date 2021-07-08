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  • Анатолий Анатольев
    ВЕЛИКИЙ ФАШИЗМ - нельзя поддерживать!!! Халявщики неблагодарные!Украина запросила...
  • Виктор Василенко
    они не психи , на русофобии они кормятся , это итог их "достижений " ....КОМУ ВЫ НУЖНЫ, ЧМ...
  • Александр Григоров
    так ведь они не червонец и не все у них гладко ...но они по крайней мере не сдадут страну как зюгановцы ну а в...ПРЕДВЫБОРНЫЕ ЗАИГ...

День освобождения Тбилиси. Радужный флаг пал

День освобождения Тбилиси. Радужный флаг пал

Три дюжих бородатых парня ловко взбираются по карнизам старинного кирпичного дома на балкон, увешанный радужными флагами.

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Светлана Журавлева
Дожили...... Содом и Гоморра стали символом достоинства......
Кунка Опанасенко (ТОТЕВА)
МОЛОДЦы!!! И КАК ПОВЕРНУЛСЯ ЯЗыК НАЗВАТЬ ЭТО ПОЗОРИЩЕ МАРШЕМ "ДОСТОИНСТВА"?!? О КАКОМ ДОСТОИНСТВЕ ГОВОРИТЕ ИРОДы, ЕСЛИ ИДЕТЕ ПРОТИВ ПРИРОДы, ПРОТИВ ЗАКОНОВ ДЕТОРОЖДЕНИЯ?!?
Ostapkovich Petro
Окно Овертона
Laura Lavrova
Да уж времена настали, когда горных грузинских орлов раскрасят в цвета радуги и превратят в петухов. Ну это пропуск в гейропу, надо тогда пожертвовать своей задницей ради такого освобождения.
Андрей Долматов
Получается так. И надо делать правильный выбор.
Мария
Педерасты - сплочённое и агрессивное меньшинство. Они протаскивают во власть и ТВ только своих. 100% мэров столиц Запада - педерасты! Плевать они хотели на волю народа. Во Франции против их хотелок выходили миллионы нормальных людей. И что? Всё равно протащили свои законы об однополых браках и пр. гадости. Мир сошёл с ума.
Владимир Eвтушенко
100% мэров столиц Запада - педерасты" Это вы загнули.
I S
Только очищающий огонь наших тополей может помочь миру, сошедшему с ума
ИозефШвейк
Нгннннн
Lev Konov
Казалось бы, всё очевидно: гей-извращенцы есть зло, и они обречены на вымирание... Но грузины ослеплены "мишурой и бусами" и не понимают, что в реальности осуществляется захват территорий агрессором... Грузин разделяют и стравливают на чём-либо (например, геи, или "русские захватчики" и пр.) - словом, находят "аборигенам" врагов... И всё это для того, чтобы в гражданской войне они уничтожили друг друга и от бессилия сдали свою территорию - она не для "аборигенов"... Вот и индейцев так же уничтожали - для захвата их земли... И тогда были предатели своих племён и народов, и там были подкупы вождей, и там - находили для "аборигенов" врагов. ГРУЗИНЫ, ОТКРОЙТЕ ГЛАЗА! Ведь вы давно уже "дружите" с "гейцами-соросятами" и что - стали жить лучше и спокойнее? - НЕТ, вас методично душат, уничтожают НРАВСТВЕННО, а потом будут уничтожать и ФИЗИЧЕСКИ... Врага для вас назначили - это РУССКИЕ. Но разве не Россия веками сохраняла грузинский народ и его традиции, защищала от агрессоров?
Максим Чикалев
У многих "братских народов" очень короткая память
Виталий
Что то гордых "детей гор" не слышно? Ау,Грузины,что примолкли?
Александр Кутуев
Выбор не богатый. Хотите в "цивилизованную Европу, обнимайтесь с этими расписными мальчиками и девочками! Будете их гнобить, останетесь на задворках "цивилизации"!
сергей мельников
Пока за слово пидар в адрес нормального мужика(без различий национальности)-в ответ будет мгновенно прилетать плюха в рожу-в этом месте все более менее нормально))Но как тока эти либерально-пидарные прорвутся к власти-увы..пипец котенку!!Человек как цивилизация-закончится!!Ибо-пойдет против Воли Божьей!!
Михаил Молчев
Сергей, вы не есть совсем правы, ибо пидорасы уже проникли! Насчет "правителей", не скажу точно, но тот же Герман или Гермиона Греф есть пидорас. А власти у него не менее, чем у Путина. Доказательство-запрет на деятельность сбербанка в Крыму.
Михаил Молчев
Что сказать...Хвала Левану, хоть кто-то разогнал этих пидорасов. Пидор, он пидором и остается, независимо от национальности! И место ему-под шконкой!Я одного не понимаю-о чем думают местные Воры, если многие невинные были опущены хотя бы тем, что по незнанию присели за один стол с пидорасом? Где смотрящий? Или ему пора по ушам дать?
Светлана Худякова
Хотели Европейской демократии нате вам,хоть жопой ешьте.
Валентин Воробьев
Повсюду и везде почему-то часто упоминается фраза "беспрецедентным было давление на наше правительство со стороны западных посольств, НКО и либеральных масс-медиа..." Это просто отговорка. Что следует понимать под давлением - силу или еще чего-то гнетущее? Призывы, США, ЕС, их требования и пр., разве это давление? Чушь какая-то.
Виктор Василенко
грузины вступили на тропу исправления , БОГ В ПОМОЩЬ .....
Александр 24
Что характерно,ни одна эта мерзкая тварь ни разу не выступила за права ЛГБТ,например,в Саудовской Аравии,а ведь там лучшие друзья Америки. Ну очень и очень хотелось бы посмотреть на итоги.
Yak Vit
В свете этх новостей, впервые за долгие годы при слове "Грузия" не испытываешь рвотных позывов! 😎
Тагир Абдурахманов
Отлично сказано!
Klara
Молодцы, сумели отстоять. Пусть те, кому не хватает в Грузии ЛГБТ, едут на Запад. Там этого добра больше чем достаточно.

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