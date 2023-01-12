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Вудкрофт о 2:6 от «Куньлуня»: «Если «Динамо» не хочет в плей-офф, можем продолжать играть так, как в этом матче»

Главный тренер минского «Динамо» подвел итоги матча с «Куньлунем» (2:6). «Было очевидно, что те усилия, которые прилагались нашей командой, недостаточны.

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