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Селена Гомес, Деми Мур, Юра Борисов и Марк Эйдельштейн на церемонии SAG Awards

Селена Гомес, Деми Мур, Юра Борисов и Марк Эйдельштейн на церемонии SAG Awards

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Гильдии киноактёров США. На красную дорожку вышли Селена Гомес, Деми Мур, Тимоти Шаламе, Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Майки Мэдисон, Эль Фаннинг, Милли Бобби Браун, Ариана Гранде, Памела Андерсон и многие другие.

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