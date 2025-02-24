Селена Гомес, Деми Мур, Юра Борисов и Марк Эйдельштейн на церемонии SAG Awards

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии Гильдии киноактёров США. На красную дорожку вышли Селена Гомес, Деми Мур, Тимоти Шаламе, Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Майки Мэдисон, Эль Фаннинг, Милли Бобби Браун, Ариана Гранде, Памела Андерсон и многие другие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии