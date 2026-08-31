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Трамп заявил о планах восстановить запасы нефти США за счет сырья Венесуэлы

Трамп заявил о планах восстановить запасы нефти США за счет сырья Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что нефть, ожидаемая в рамках нового соглашения с Венесуэлой, будет направлена в том числе на восстановление американского Стратегического резерва (SPR).

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