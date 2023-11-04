Китайская статистика и рынок США стали архитекторами роста биржевых индексов АТР

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили ростом последний день недели. В начале торгов инвесторы ориентировались на позитивное закрытие заокеанских бирж, где индексы могли начать «рождественское ралли» под намеки ФРС не поднимать ставку в ближайшее и среднесрочное время.