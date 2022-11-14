Муниципалитеты Югры берут кредиты, чтобы рассчитаться с коммунальными долгами

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа согласовало выделение более полумиллиарда рублей кредитов муниципальным образованиям, которые не могут самостоятельно рассчитаться с долгами своих коммунальных предприятий за топливно-энергетические ресурсы.
Популярные статьи
- В следующем учебном году в школы вернут начальную военную подготовку
- Глава СКР Бастрыкин решил разобраться, можно ли завести уголовное дело по факту некачественного водоснабжения в Нефтеюганске
- Губернатор ХМАО Комарова обязала Федора Емельяненко провести в следующем году чемпионат России по ММА в Ханты-Мансийске
Свежие комментарии