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Муниципалитеты Югры берут кредиты, чтобы рассчитаться с коммунальными долгами

Муниципалитеты Югры берут кредиты, чтобы рассчитаться с коммунальными долгами

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа согласовало выделение более полумиллиарда рублей кредитов муниципальным образованиям, которые не могут самостоятельно рассчитаться с долгами своих коммунальных предприятий за топливно-энергетические ресурсы.

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