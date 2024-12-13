Малыши группы №9 с вдохновением создавали аппликацию из бумаги ´Весёлый снеговик´.Аппликация - очень хороший способ для развития гибкости и точности движений пальцев, который благотворно влияет на формирование личности ребёнка.
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