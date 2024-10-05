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Китай и США спешат первыми установить на Луне свое время

Китай и США спешат первыми установить на Луне свое время

Новая космическая гонка разгорается все сильнее. Две крупнейшие державы мира, США и Китай, по всей видимости, соревнуются за установление мирового стандарта лунного времени.

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