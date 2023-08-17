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Женская НБА. «Лас-Вегас» примет «Нью-Йорк»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Лас-Вегас» примет «Нью-Йорк». Женская НБА Регулярный чемпионат Лас-Вегас – Нью-Йорк 18 августа.

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