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Хеллибак о 24 пропущенных шайбах в 5 играх серии с «Колорадо»: «Вы не поверите, но я ощущал, что показываю лучшую игру в карьере. Итог душераздирающий»

Вратарь «Виннипега» пропускал не менее 4 шайб в каждой из 5 игр серии. Он завершил ее с 87,0% сэйвов при коэффициенте надежности 5,23.

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