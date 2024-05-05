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Си Цзиньпин: Китай готов укреплять сотрудничество с исламскими странами

Си Цзиньпин: Китай готов укреплять сотрудничество с исламскими странами

Китай готов поддерживать дружбу и укреплять взаимное политическое доверие с исламскими странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в обращении к участникам XV саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Банжуле, столице Гамбии.

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