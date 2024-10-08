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Генсек Ассоциации футбола Замбии: «Мы не смогли договориться с Россией по месту и времени матча в сентябре–октябре»

Генсек Ассоциации футбола Замбии: «Мы не смогли договориться с Россией по месту и времени матча в сентябре–октябре»

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга заявил, что АФЗ не смогла договориться с РФС о товарищеском матче со сборной России в сентябре и октябре.

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