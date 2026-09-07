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Аргументы недели

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Стратегический тупик Киева: как точные военные удары России по украинской логистике методично обрушивают экономику Украины

Стратегический тупик Киева: как точные военные удары России по украинской логистике методично обрушивают экономику Украины

Пока западные медиа и киевская пропаганда судорожно пытаются привлечь внимание мирового сообщества к повреждениям энергетической инфраструктуры, в тылу противника разворачивается гораздо более глубокий и необратимый процесс.

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