БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    расстрелять тварей и сжечь барПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...
  • Михаил Васильев
    А ты сама почему туда не идёшь работать?Мигранты в приори...
  • Зоя Копань
    Ещё два таких Чубайса, Ходорковского Березовского и т д в нашей стране и они с ходу поправят экономику Израиля!Процветание Израи...

Дальнозоркий «Триумф»: над половиной Украины установлена бесполетная зона

Дальнозоркий «Триумф»: над половиной Украины установлена бесполетная зона

Редкая «птица» долетит теперь до Крыма от Винницы или Полтавы Сергей Ищенко Дальнобойная ракета 40Н6 системы С-400 (на фото) принята на вооружение (Фото: Алексей Павлишак/ТАСС) Стоит повнимательней прислушаться к важному признанию, прозвучавшему из Киева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Boris Borisov
Молодцы ! Устанавливайте теперь над второй половиной ! Потом напИшите !
Ответить
21 час.
Гоша Веверсис
сам то чего расшумелся
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх