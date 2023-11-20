Дальнозоркий «Триумф»: над половиной Украины установлена бесполетная зона

Редкая «птица» долетит теперь до Крыма от Винницы или Полтавы Сергей Ищенко Дальнобойная ракета 40Н6 системы С-400 (на фото) принята на вооружение (Фото: Алексей Павлишак/ТАСС) Стоит повнимательней прислушаться к важному признанию, прозвучавшему из Киева.