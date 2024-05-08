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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Премьера VR-экскурсии «Севастополь 1941-1944»: чем удивят туристов

Премьера VR-экскурсии «Севастополь 1941-1944»: чем удивят туристов

К 80-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в городе-герое разработали уникальную технологичную экскурсию с полным погружением в его военную историю – благодаря очкам виртуальной реальности и наушникам.

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