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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Надаль о паре с Алькарасом: «Мы не привыкли играть пару, так что единственный путь к успеху – играть радостно, энергично»

Надаль о паре с Алькарасом: «Мы не привыкли играть пару, так что единственный путь к успеху – играть радостно, энергично»

Они вышли в четвертьфинал Олимпиады. «Было весело, потому что решающий тай-брейк сложился в нашу пользу.

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