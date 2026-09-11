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Новости Липецка

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Житель Задонского округа Липецкой области осужден за ДТП с подростком

Житель Задонского округа Липецкой области осужден за ДТП с подростком

Водитель школьного автобуса не уступил дорогу на перекрёстке, пострадал 13-летний пассажир автомобиля ВАЗ, вред здоровью признан тяжким.

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