Центр «Профессии будущего» поможет начать карьеру в сфере информационных технологий

В Москве существует множество возможностей для трудоустройства и карьерного роста. 17 октября в центре «Профессии будущего» пройдет фестиваль трудоустройства «Код будущего», ориентированный на тех, кто хочет найти работу в сфере информационных технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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